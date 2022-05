Laura Ziliani | dopo un anno le confessioni | «L’abbiamo uccisa noi»

(Di giovedì 26 maggio 2022) Le due figlie della donnasono in carcere dallo scorso settembre. Con loro il fidanzato della maggiore, ma anche amante della minore. È stato lui il primo a confessare

Advertising

Agenzia_Ansa : Svolta nelle indagini sul delitto di Laura Ziliani. Mirto Milani, fidanzato della prima figlia di Laura, ha confess… - infoitinterno : Laura Ziliani, Mirto Milani vuota il sacco: 'Vi dico io chi l'ha uccisa' - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio dell'ex vigilessa di Temù (Brescia) Laura Ziliani, oggi sarà interrogata in carcere la figlia ventenne #ANSA htt… - RosiPolimeni : BASTARDI!!!! Omicidio Laura Ziliani, confessa il fidanzato della figlia - Giornale di brescia - Mariquita_la1a : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio dell'ex vigilessa di Temù (Brescia) Laura Ziliani, oggi sarà interrogata in carcere la figlia ventenne #ANSA htt… -

Le ultime novità sull'omicidio dia Mattino5 , programma di Canale 5. Nella giornata di ieri la confessione di Mirto Milani , il fidanzato di una delle due figlie, che rappresenta una clamorosa svolta nell'indagine. Dopo ...Eleonora Pedron/ "Fede mi ha aiutato dopo la morte di papà e di mia sorella Nives" ROBERTO ALESSI: 'AVEVA BENI SOSTANZIOSI' Nel prosieguo di 'Storie Italiane', Roberto Alessi ha ...Le due figlie della donna uccisa sono in carcere dallo scorso settembre. Con loro il fidanzato della maggiore, ma anche amante della minore. È stato lui il primo a confessare ...Dopo la confessione di Mirto Milani, è arrivata anche quella di Silvia Zani, fidanzata dell'uomo e figlia maggiore di Laura ZIliani. Per molto tempo, un alone di mistero ha avvolto la morte di Laura ...