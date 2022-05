Ius Scholae arriva alla Camera: cos’è, cosa prevede, chi può chiedere la cittadinanza (Di giovedì 26 maggio 2022) Si torna a parlare di riforme della cittadinanza e in particolare di Ius Scholae. Dopo che nella giornata del 9 marzo la Commissione Affari Costituzionali alla Camera ha dato parere favorevole al testo presentato dal deputato 5 Stelle Giuseppe Brescia, questo è stato finalmente calendarizzato e arriverà in discussione alla Camera il 24 giugno. Ma cos’è lo Ius Scholae? Il testo di Brescia prevede che possa fare richiesta per la cittadinanza chi sia arrivato in Italia prima di aver compiuto 12 anni e porti a termine un percorso scolastico di 5 anni. Questa nuova proposta potrebbe permettere a tantissimi bambini nati e cresciuti in Italia di ottenere la cittadinanza con più facilità ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 26 maggio 2022) Si torna a parlare di riforme dellae in particolare di Ius. Dopo che nella giornata del 9 marzo la Commissione Affari Costituzionaliha dato parere favorevole al testo presentato dal deputato 5 Stelle Giuseppe Brescia, questo è stato finalmente calendarizzato e arriverà in discussioneil 24 giugno. Malo Ius? Il testo di Bresciache possa fare richiesta per lachi siato in Italia prima di aver compiuto 12 anni e porti a termine un percorso scolastico di 5 anni. Questa nuova proposta potrebbe permettere a tantissimi bambini nati e cresciuti in Italia di ottenere lacon più facilità ...

