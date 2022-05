Incendio a Stromboli, le fiamme forse partite dal set della fiction di Ambra. Indaga la Procura (Di giovedì 26 maggio 2022) Ci potrebbe essere un piccolo fuoco appiccato durante le riprese della fiction Rai Protezione civile con Ambra Angioloni dietro l’Incendio che ha devastato l’isola di Stromboli e che, scoppiato ieri mattina, è stato domato solo all’alba di oggi. Sul caso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che ha competenza territoriale sulle isole Eolie, ha aperto un fascicolo. Si vuole «capire cosa è successo», ha spiegato il Procuratore facente funzione, Giuseppe Adornato, senza aggiungere altro. Indagano i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno raccogliendo le testimonianze che poi verranno trasmesse alla Procura. Oggi, secondo quanto emerso, verranno sentiti il regista Marco Pontecorvo e alcuni componenti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 26 maggio 2022) Ci potrebbe essere un piccolo fuoco appiccato durante le ripreseRai Protezione civile conAngioloni dietro l’che ha devastato l’isola die che, scoppiato ieri mattina, è stato domato solo all’alba di oggi. Sul caso ladi Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), che ha competenza territoriale sulle isole Eolie, ha aperto un fascicolo. Si vuole «capire cosa è successo», ha spiegato iltore facente funzione, Giuseppe Adornato, senza aggiungere altro.no i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno raccogliendo le testimonianze che poi verranno trasmesse alla. Oggi, secondo quanto emerso, verranno sentiti il regista Marco Pontecorvo e alcuni componenti ...

