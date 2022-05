Il Napoli Primavera vince i play-out col Genoa ed è salvo Ancora in gol Ambrosino

(Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo essersi incredibilmente complicato la vita nelle ultime giornate ilriesce a mantenere la categoria. Anche l’anno prossimo giocherà il campionato1. Una salvezza che fino a poco tempo fa non sembrava in discussione e che è stata invece conquistata soltanto tramite le gare dei-out, in cui gli azzurri hanno affrontato il. I ragazzi di Frustalupi, dopo il 2 a 2 dell’andata, hanno battuto i rossoblù a Cercola nella partita in programma alle 14:30 di oggi. In rete il solito, su calcio di rigore, e poi Saco, che aveva già segnato ai liguri nella partita d’andata. L'articolo ilsta.

