Guida TV: programmi di stasera, giovedì 26 maggio 2022 (Di giovedì 26 maggio 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, giovedì 26.5.2021, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Don Matteo 13 Fiction RAI2 Corso Sempione 27 Show RAI3 Quando c'era Berlinguer Documentario RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Poveri ma ricchissimi Film ITALIA1 Transformers – L'ultimo Cavaliere Film LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME Johnny Depp contro Amber Heard – Il primo processo Documentario CIELO Belly of the Beast – Ultima missione Film TV8 Antonino Chef Academy Talent Show NOVE Only Fun – Comico Show Varietà

