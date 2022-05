Festival di Cannes, i 10 look più audaci di sempre (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre la 75esima edizione del Festival di Cannes si prepara per il gran finale, ripercorriamo i look più audaci e indimenticabili che hanno conquistato il tappeto rosso della Croisette nel corso degli anni: dagli outfit mozzafiato di Bella Hadid alle leggendarie coppe di Madonna. Non è certo necessario sottolineare che il Festival di Cannes sia uno dei Festival cinematografici più prestigiosi al mondo per quanto concerne la settima arte, d'altro canto ciò che per molti non deve passare in secondo piano è l'importanza del red carpet della kermesse francese, da sempre considerata come una protagonista del mondo della moda nonché una vera e propria ispirazione per i fashionisti di tutto il mondo. Sullo sfondo dell'affascinante Costa Azzurra, il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 maggio 2022) Mentre la 75esima edizione deldisi prepara per il gran finale, ripercorriamo ipiùe indimenticabili che hanno conquistato il tappeto rosso della Croisette nel corso degli anni: dagli outfit mozzafiato di Bella Hadid alle leggendarie coppe di Madonna. Non è certo necessario sottolineare che ildisia uno deicinematografici più prestigiosi al mondo per quanto concerne la settima arte, d'altro canto ciò che per molti non deve passare in secondo piano è l'importanza del red carpet della kermesse francese, daconsiderata come una protagonista del mondo della moda nonché una vera e propria ispirazione per i fashionisti di tutto il mondo. Sullo sfondo dell'affascinante Costa Azzurra, il ...

Advertising

vogue_italia : Il glam rock dei Måneskin (in total Gucci) conquista il Festival di Cannes per la premiere del film Elvis, e non av… - luckyredfilm : State seguendo il racconto della permanenza al @Festival_Cannes di @hkoreeda, regista di #Broker? Proprio qui vinse… - WeCinema : Hanno scalato le vette della musica mondiale raggiungendo un successo planetario. E a proposito di cinema... la lo… - SempreAlessia : RT @Marty_Loca80: Robert De Niro e Harvey Keitel al Festival di Cannes del 1976 per la presentazione di 'Taxi Driver' diretto da Martin Sco… - Venusias : RT @WeCinema: Ha iniziato con la danza per passare poi alla recitazione. Grazie alla sua incredibile versatilità, oltre la Danimarca, ha co… -