Elodie a Napoli per il video di Tribale: la stella di Amici e l’amore per la città di Pino Daniele (Di giovedì 26 maggio 2022) Elodie a Napoli per le riprese del prossimo singolo. Per tutti già si respira l’aria del tormentone, e la stella di Amici Di Maria De Filippi ha scelto la città partenopea per girare il video di Tribale, il nuovo inedito dopo Bagno A Mezzanotte. Elodie a Napoli Per le riprese di Tribale la cantante romana, all’anagrafe Elodie Di Patrizi, non ha scelto i soliti luoghi di Napoli amati dai turisti. La voce di Andromeda ha montato il set al Centro Direzionale e Coroglio, la zona del capoluogo più vicina a Capo Possilipo. Niente Piazza del Plebiscito né il bellissimo Lungomare: così Elodie omaggia la città partenopea alimentando la curiosità dei ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)per le riprese del prossimo singolo. Per tutti già si respira l’aria del tormentone, e ladiDi Maria De Filippi ha scelto lapartenopea per girare ildi, il nuovo inedito dopo Bagno A Mezzanotte.Per le riprese dila cantante romana, all’anagrafeDi Patrizi, non ha scelto i soliti luoghi diamati dai turisti. La voce di Andromeda ha montato il set al Centro Direzionale e Coroglio, la zona del capoluogo più vicina a Capo Possilipo. Niente Piazza del Plebiscito né il bellissimo Lungomare: cosìomaggia lapartenopea alimentando la curiosità dei ...

