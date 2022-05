Educazione sessuale in una scuola elementare, i Pro Vita si oppongono: «Basta ideologie gender» (Di giovedì 26 maggio 2022) L’associazione Pro Vita famiglie torna ad attaccare un progetto che mette al centro l’Educazione sessuale. Succede in una scuola elementare di Ceresara, in provincia di Mantova, in cui è stato organizzato un incontro con uno psicologo che risponderà alle domande dei bambini di una classe quinta sulla sessualità e l’affettività. Previsto per il 31 maggio, l’evento è entrato nel mirino dei Pro Vita che ne hanno richiesto l’annullamento in protesta con le cosiddette «ideologie gender nelle scuole». «Nessuno dei genitori degli studenti ha posto obiezioni», ha risposto la preside dell’Istituto Anna Raccuia che ha fatto un incontro preliminare con loro nei giorni scorsi. L’incontro sarà ad adesione libera, pertanto i genitori possono scegliere di non ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) L’associazione Profamiglie torna ad attaccare un progetto che mette al centro l’. Succede in unadi Ceresara, in provincia di Mantova, in cui è stato organizzato un incontro con uno psicologo che risponderà alle domande dei bambini di una classe quinta sulla sessualità e l’affettività. Previsto per il 31 maggio, l’evento è entrato nel mirino dei Proche ne hanno richiesto l’annullamento in protesta con le cosiddette «nelle scuole». «Nessuno dei genitori degli studenti ha posto obiezioni», ha risposto la preside dell’Istituto Anna Raccuia che ha fatto un incontro preliminare con loro nei giorni scorsi. L’incontro sarà ad adesione libera, pertanto i genitori possono scegliere di non ...

