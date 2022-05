Don Matteo 13, gran finale in onda stasera: il segreto di Don Massimo (Di giovedì 26 maggio 2022) Don Matteo 13 chiuderà stasera giovedì 26 maggio su Rai1 con la messa in onda dell’ultimo episodio, intitolato Dimenticando Matteo. Sono previsti colpi di scena, sia per la situazione sul versante Anna-Marco, ma anche riguardo lo stesso Don Massimo: ecco dunque cosa accadrà. Tutto pronto per l’attesissimo finale di stagione di Don Matteo 13. La serie pilastro del piccolo schermo chiuderà infatti stasera con il decimo e ultimo dei nuovi episodi, portando a conclusione (per il momento) le storie dei personaggi di finzione che animano Spoleto. Nonostante gli oltre vent’anni di messa in onda, la fiction continua a riscuotere consensi, come dimostrano gli ascolti (oltre 5.5 milioni di telespettatori nel penultimo appuntamento, pari al 30.2% ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 26 maggio 2022) Don13 chiuderàgiovedì 26 maggio su Rai1 con la messa indell’ultimo episodio, intitolato Dimenticando. Sono previsti colpi di scena, sia per la situazione sul versante Anna-Marco, ma anche riguardo lo stesso Don: ecco dunque cosa accadrà. Tutto pronto per l’attesissimodi stagione di Don13. La serie pilastro del piccolo schermo chiuderà infatticon il decimo e ultimo dei nuovi episodi, portando a conclusione (per il momento) le storie dei personaggi di finzione che animano Spoleto. Nonostante gli oltre vent’anni di messa in, la fiction continua a riscuotere consensi, come dimostrano gli ascolti (oltre 5.5 milioni di telespettatori nel penultimo appuntamento, pari al 30.2% ...

Advertising

ameIievargas : oddio ma stasera c’è l’ultimo episodio di don matteo - giuliapupilla : e questa si è rinchiusa in convento? non sapevo di star guardando don matteo/che dio ci aiuti messicano - stefanocarbon12 : RT @MarcoGranelliMI: Sono molto contento di questa scelta e nomina del nuovo presidente della CEI - Conferenza dei Vescovi italiani, Don Ma… - raulcarra69 : RT @koala_moonlight: oggi sento che sarà una giornata di grandi gioie tra le spillate di barù e l’ultima puntata di don matteo con il lieto… - franbridgertons : RT @rialev_ms: Giorno oggi finalmente capiremo come si arriva a questo e,soprattutto cosa succede dopo.Ansia c’è ma,nel frattempo rivediamo… -