Dessert con fiocchi di avena, banana e cacao: ottimo anche a colazione! (Di giovedì 26 maggio 2022) Se non puoi rinunciare ad un buon dolce al cioccolato dopo pranzo sei nel posto giusto! La ricetta di oggi è quella di una torta cremosa al cioccolato e all'avena deliziosa, morbida ed estremamente semplice da realizzare. Con pochissimi ingredienti potrai preparare questa golosità al cioccolato in pochissimi minuti. Sarà una vera delizia e non potrai più farne a meno. Gli unici ingredienti da utilizzare sono: 1 banana 0,5 cucchiaini di lievito in polvere 70 gr di fiocchi d'avena 80 gr di cioccolato (ottimo anche quello senza zuccheri aggiunti) 150 ml di latte caldo 20 gr di cacao 60 gr di panna acida 1 uovo Vuoi creare un dolce al cioccolato con dei fiocchi d'avena? Non esiste nulla di più semplice da fare! Sarà buonissimo e ...

