Che Dio ci aiuti 7, due protagonisti dicono addio: fan rattristiti (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono tante le persone pronte a godersi Che Dio ci aiuti 7, l’oramai pietra miliare tra le serie Rai: due personaggi però diranno addio. Manca sempre meno alla settima stagione di Che Dio Ci aiuti, la serie che vede protagonista Elena Sofia Ricci. Con i nuovi episodi non mancheranno le novità: cosa succederà con la nuova stagione. I protagonisti della serie televisiva Rai (Via Screenshot)Dopo tante indiscrezioni su cancellazioni e riprese rimandate a causa di diverse problematiche, a fine marzo la Lux Vide ha confermato la produzione di due amatissime serie tv Rai, stiamo parlando di Che Dio ci aiuti 7 ed Un Passo dal cielo 7. Le due pellicole sono diventate negli anni delle vere e proprie pietre miliari del palinsesto Rai. La nuova stagione, però, sembrava in serio dubbio a causa di ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 26 maggio 2022) Sono tante le persone pronte a godersi Che Dio ci7, l’oramai pietra miliare tra le serie Rai: due personaggi però diranno. Manca sempre meno alla settima stagione di Che Dio Ci, la serie che vede protagonista Elena Sofia Ricci. Con i nuovi episodi non mancheranno le novità: cosa succederà con la nuova stagione. Idella serie televisiva Rai (Via Screenshot)Dopo tante indiscrezioni su cancellazioni e riprese rimandate a causa di diverse problematiche, a fine marzo la Lux Vide ha confermato la produzione di due amatissime serie tv Rai, stiamo parlando di Che Dio ci7 ed Un Passo dal cielo 7. Le due pellicole sono diventate negli anni delle vere e proprie pietre miliari del palinsesto Rai. La nuova stagione, però, sembrava in serio dubbio a causa di ...

Advertising

Pontifex_it : Ricordiamo che la vita è un dono di Dio! Essa è sempre sacra e inviolabile, e non possiamo far tacere la voce della coscienza. - Pontifex_it : La Chiesa è sempre grata per ogni espressione di carità fraterna e di cura mostrata a tutti coloro che sono stati s… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: 'Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta verso il mistero del male che Dio concede… - labicirossa : RT @ciorancore: A Treviso un liceo bandisce I pantaloni corti e tutti ad applaudire per l'argine all'indecenza dei ggggiovani. Ma che, siam… - AngeloSegreto3 : @PGuillermoSerra Che Dio Padre Onnipotente ed Eterno ci doni a tutti la pace. Ciao caro Guillermo una santa e serena giornata per te. Ciao -