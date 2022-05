(Di giovedì 26 maggio 2022) L'azione penale non doveva nemmeno essere iniziata per difetto di giurisdizione. E' questa la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha prosciolto gli amministratori e soci di riferimento di San ...

Agenzia ANSA

...internazionale per uncon al centro una presunta tangente di quasi 6,6 milioni di euro versata, secondo l'accusa, tra il 2009 e il 2013 a un dirigente della società pubblica brasiliana......internazionale per uncon al centro una presunta tangente di quasi 6,6 milioni di euro versata, secondo l'accusa, tra il 2009 e il 2013 a un dirigente della società pubblica brasiliana... Caso Petrobras: giudici, fratelli Rocca non da processare - Cronaca (ANSA) - MILANO, 26 MAG - L'azione penale non doveva nemmeno essere iniziata per difetto di giurisdizione. E' questa la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha prosciolto gli amministratori e soci ...MILANO - Il Tribunale di Milano ha prosciolto gli amministratori e soci di riferimento di San Faustin, holding di Techint, i fratelli Gianfelice e Paolo Rocca e Roberto Bonatti in quanto "l'azione pen ...