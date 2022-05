Calciomercato Juventus: i bianconeri fanno sul serio per l’attaccante dell’Atalanta! (Di giovedì 26 maggio 2022) Calciomercato Juventus in partenza. Con il termine del campionato le squadre iniziano a muovere i primi passi per l’anno che verrà. Cosi fa anche la Juventus, che dopo un quarto posto alle spalle di Milan, Inter e Napoli pensa al futuro. Il pensiero nella testa dei dirigenti bianconeri, in questo periodo, è sempre lo stesso. Riuscire a trovare un sostituto a Vlahovic è la priorità a Torino, cosa però non semplice dato l’assoluto valore del giocatore. Muriel-Atalanta Il nome più in voga sarebbe quello di Luis Muriel, attaccante in forza all’Atalanta che nonostante un campionato non all’altezza delle aspettative è comunque sinonimo di garanzia e lampi di genio. Secondo le indiscrezioni sarebbe lui il prescelto, con la partenza di Dybala non si esclude anche una coesistenza tra lui e il serbo. L’altro ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 26 maggio 2022)in partenza. Con il termine del campionato le squadre iniziano a muovere i primi passi per l’anno che verrà. Cosi fa anche la, che dopo un quarto posto alle spalle di Milan, Inter e Napoli pensa al futuro. Il pensiero nella testa dei dirigenti, in questo periodo, è sempre lo stesso. Riuscire a trovare un sostituto a Vlahovic è la priorità a Torino, cosa però non semplice dato l’assoluto valore del giocatore. Muriel-Atalanta Il nome più in voga sarebbe quello di Luis Muriel, attaccante in forza all’Atalanta che nonostante un campionato non all’altezza delle aspettative è comunque sinonimo di garanzia e lampi di genio. Secondo le indiscrezioni sarebbe lui il prescelto, con la partenza di Dybala non si esclude anche una coesistenza tra lui e il serbo. L’altro ...

