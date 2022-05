Calcio: Fiorentina, striscione polemico contro Barone (Di giovedì 26 maggio 2022) Firenze, 26 mag. - (Adnkronos) - "Torreira alla Fiorentina, Barone all'Arsenal". Recita così il polemico striscione esposto dai tifosi della Curva Fiesole nei pressi del centro sportivo 'Davide Astori' contro il dg viola Joe Barone. La parte più calda del tifo gigliato imputa a Barone il mancato riscatto, almeno finora, dall'Arsenal del 26enne centrocampista uruguayano Lucas Torreira tra i giocatori migliori in questa stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 maggio 2022) Firenze, 26 mag. - (Adnkronos) - "Torreira allaall'Arsenal". Recita così ilesposto dai tifosi della Curva Fiesole nei pressi del centro sportivo 'Davide Astori'il dg viola Joe. La parte più calda del tifo gigliato imputa ail mancato riscatto, almeno finora, dall'Arsenal del 26enne centrocampista uruguayano Lucas Torreira tra i giocatori migliori in questa stagione della squadra di Vincenzo Italiano.

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Commisso ne ha per tutti: 'Vissuto situazione difficile, ho ricevuto anche minacce. Le nostre avversa… - juventusfc : 91' | Calcio di rigore per la Fiorentina. #FiorentinaJuve [1-0] #ForzaJuve - Eurosport_IT : 'Avevamo promesso ad Astori di riportare la Fiorentina in Europa e ce l’abbiamo fatta!' ?? Fiorentina in Europa, la… - AnsaToscana : Calcio: Fiorentina; tifosi, striscione contro Barone. Curva Fiesole chiede conferma di Torreira #ANSA - ItsGabbo05 : RT @jason05_: Dato che in questo momento storico il calcio italiano fa grossa fatica ad alzare coppe europee, io mi auguro che la vittoria… -