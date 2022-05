Bambini uccisi a scuola, il killer prima di sparare: «State per morire». Morti 19 alunni e due maestre. Biden: «La lobby delle armi va fermata» (Di giovedì 26 maggio 2022) Nuova strage in una scuola elementare negli Usa, a quasi dieci anni di distanza da quella che per prima violò l’innocenza dei Bambini con una pioggia di piombo a Newtown in Connecticut. Il bilancio è terrbile: i Morti sono in tutto 21, di cui 19 Bambini e due adulti. Questa volta il teatro della tragedia è il Texas, quattordici vittime in erba appartengono con ogni probabilità alla comunità ispanica, così come una delle maestre che li aveva in custodia, e che è stata falciata della sparatoria. Tutto il resto segue invece un copione ripetitivo, anche se troppo drammatico per creare assuefazione. Biden accusa: «La lobby delle armi va fermata». «Sono stanco, dobbiamo agire» sulle ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 26 maggio 2022) Nuova strage in unaelementare negli Usa, a quasi dieci anni di distanza da quella che perviolò l’innocenza deicon una pioggia di piombo a Newtown in Connecticut. Il bilancio è terrbile: isono in tutto 21, di cui 19e due adulti. Questa volta il teatro della tragedia è il Texas, quattordici vittime in erba appartengono con ogni probabilità alla comunità ispanica, così come unache li aveva in custodia, e che è stata falciata della sparatoria. Tutto il resto segue invece un copione ripetitivo, anche se troppo drammatico per creare assuefazione.accusa: «Lava». «Sono stanco, dobbiamo agire» sulle ...

_Nico_Piro_ : #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione c… - GassmanGassmann : 14 bambini uccisi in una scuola in Texas da un ragazzo di 18 anni. L’America ha totalmente perso il controllo delle… - rulajebreal : L’ennesima strage negli ????, 19 bambini uccisi. La destra radicale USA è più impegnata a fare la morale sulla “santi… - alexiusmavors : @Lindinniato @YaoMomo__ Quindi non sai manco di che cazzo si parla ma prendi lo stesso posizione. Così come con i t… - AlePescini : @Angelo74978128 @Ruvido6 @myrtamerlino Ci parli dei 2536 bambini violentati e uccisi dai russi. Facciamo a gara a… -