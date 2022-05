Zeman: “Conference League torneo per squadre minori. Scudetto? Napoli più rimpianti dell’Inter” (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Nessuna polemica con Mourinho, semplici constatazioni: prima del derby ho detto solo che la Lazio era più in forma. E poi che la Conference è un torneo nuovo al quale partecipano squadre di minore importanza”. Lo ha ribadito Zdenek Zeman in un’intervista al Corriere della Sera attaccando ancora Mourinho e la Roma. Quindi sullo Scudetto al Milan: “Dopo tanti anni si è vissuto un campionato incerto. A un certo punto sembrava che non lo volesse vincere nessuno, ma alla fine chi fa più punti ha sempre ragione. Il Milan è uscito meglio alla distanza. Penso che debba rammaricarsi più il Napoli che l’Inter per l’occasione persa: era la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l’Inter a Bologna il Napoli ne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente. Tra ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) “Nessuna polemica con Mourinho, semplici constatazioni: prima del derby ho detto solo che la Lazio era più in forma. E poi che laè unnuovo al quale partecipanodi minore importanza”. Lo ha ribadito Zdenekin un’intervista al Corriere della Sera attaccando ancora Mourinho e la Roma. Quindi sulloal Milan: “Dopo tanti anni si è vissuto un campionato incerto. A un certo punto sembrava che non lo volesse vincere nessuno, ma alla fine chi fa più punti ha sempre ragione. Il Milan è uscito meglio alla distanza. Penso che debba rammaricarsi più ilche l’Inter per l’occasione persa: era la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l’Inter a Bologna ilne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente. Tra ...

