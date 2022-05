Usa, strage in Texas: ragazzo apre il fuoco in una scuola. Diciannove bimbi morti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – Ancora una strage avviene in Texas, in una scuola elementare, come riporta l’Ansa di oggi. Un folle atto che distrugge la vita di decine di bimbi e di qualche insegnante. Usa, la strage della scuola in Texas Uvalde, Texas. Diciannove bambini e due adulti cadono sotto il fuoco aperto da un giovane diciottenne, Salvador Ramos. Il ragazzo ha fatto partire la sua follia già prima di attaccare la scuola, sparando alla nonna. Poi l’incidente in auto nei pressi della Robb Elementary School. Munito di giubbotto antiproiettile, è entrato nell’edificio e ha sparato in alcune classi. Tutto ciò che si sa di lui è che era uno studente della zona, che aveva contattato una persona a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag – Ancora unaavviene in, in unaelementare, come riporta l’Ansa di oggi. Un folle atto che distrugge la vita di decine die di qualche insegnante. Usa, ladellainUvalde,bambini e due adulti cadono sotto ilaperto da un giovane diciottenne, Salvador Ramos. Ilha fatto partire la sua follia già prima di attaccare la, sparando alla nonna. Poi l’incidente in auto nei pressi della Robb Elementary School. Munito di giubbotto antiproiettile, è entrato nell’edificio e ha sparato in alcune classi. Tutto ciò che si sa di lui è che era uno studente della zona, che aveva contattato una persona a ...

Advertising

fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - RaiNews : Un massacro insensato: Salvador Ramos è uscito di casa armato fino ai denti dopo aver mostrato su Instagram i fucili - RaiNews : Le prime immagini della strage negli Usa #Texas #25maggio - Aio_Ben : La follia è individuale, qui è un epidemia di folli , non meno folle è colui che permette ad uno sfigato brufoloso… - r1voluzionenera : RT @federicoton99: La strage di 19 bambini uccisi in una sparatoia in Texas ritrae drammaticamente il fallimento sociale di uno stato e la… -