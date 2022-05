Usa: Biden, 'in Texas un altro massacro, è ora di agire su armi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Washington, 25 mag. (Adnkronos/Dpa) - Dopo la strage alla Robb Elementary School a Uvalde, in Texas, Joe Biden denuncia "un altro massacro", chiede leggi più severe sulle armi perché è "tempo di agire". "Quante decine di bambini, che hanno assistito a quello che è accaduto, vedono i loro amici morire come se fossero su un campo di battaglia? - ha detto il presidente americano - Come Paese dobbiamo chiederci: quando, in nome di Dio, ci opporremo alla lobby delle armi?". "Questo genere di sparatorie di massa raramente accadono altrove nel mondo. Perché? - ha aggiunto - Questo genere di sparatorie di massa non accadono mai con la stessa frequenza con cui avvengono in America". "Perché siamo disposti a convivere con questa carneficina?", ha detto ancora il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Washington, 25 mag. (Adnkronos/Dpa) - Dopo la strage alla Robb Elementary School a Uvalde, in, Joedenuncia "un", chiede leggi più severe sulleperché è "tempo di". "Quante decine di bambini, che hanno assistito a quello che è accaduto, vedono i loro amici morire come se fossero su un campo di battaglia? - ha detto il presidente americano - Come Paese dobbiamo chiederci: quando, in nome di Dio, ci opporremo alla lobby delle?". "Questo genere di sparatorie di massa raramente accadonove nel mondo. Perché? - ha aggiunto - Questo genere di sparatorie di massa non accadono mai con la stessa frequenza con cui avvengono in America". "Perché siamo disposti a convivere con questa carneficina?", ha detto ancora il ...

