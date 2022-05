Usa, 19 bambini uccisi in una scuola del Texas. Morto il killer 18enne (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Stati Uniti sono sotto choc per l'ennesima strage di bambini in una scuola, si tratta dell'11mo episodio con le stesse modalità degli ultimi 23 anni. Ma quello accaduto in Texas per il bilancio finale delle vittime è uno dei più gravi di sempre negli Usa. Una nuova Sandy Hook, dieci anni dopo. Questa volta a Uvalde, Texas, città al confine con il Messico. Un ragazzo parcheggia l'auto, raggiunge il campus di una scuola elementare, la Robb Elementary School, armato di fucile e pistola semiautomatica, e spara. Pesantissimo il bilancio: 22 le vittime di cui 19 bambini, due adulti, e l'uomo che ha sparato, Salvador Ramos, di 18 anni. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gli Stati Uniti sono sotto choc per l'ennesima strage diin una, si tratta dell'11mo episodio con le stesse modalità degli ultimi 23 anni. Ma quello accaduto inper il bilancio finale delle vittime è uno dei più gravi di sempre negli Usa. Una nuova Sandy Hook, dieci anni dopo. Questa volta a Uvalde,, città al confine con il Messico. Un ragazzo parcheggia l'auto, raggiunge il campus di unaelementare, la Robb Elementary School, armato di fucile e pistola semiautomatica, e spara. Pesantissimo il bilancio: 22 le vittime di cui 19, due adulti, e l'uomo che ha sparato, Salvador Ramos, di 18 anni. Segui su affaritaliani.it

_Nico_Piro_ : #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione c… - Agenzia_Ansa : Due bambini morti e una decina feriti. E' il bilancio di una sparatoria in una scuola elementare in Texas. L'uomo… - RaiNews : Un massacro insensato: Salvador Ramos è uscito di casa armato fino ai denti dopo aver mostrato su Instagram i fucili - ghepa1897 : RT @_Nico_Piro_: #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione civile d… - giamahiria : RT @_Nico_Piro_: #25maggio 19 bambini di una scuola elementare uccisi in #Texas lo sparatore usava fucile d'assalto AR-15 versione civile d… -