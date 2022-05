Ultime Notizie – Casellati bacchetta Granato senza mascherina: “O la mette o va via” e lei lascia Aula (Di mercoledì 25 maggio 2022) Scintille Casellati-Granato in Aula al Senato, sul tema della mascherina non indossata. “Lei deve rispettare le regole, o deve allontanarsi dall’Aula, le regole le deve conoscere”, dice la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, rivolgendosi a Bianca Laura Granato, senatrice del Cal: “Ha la mascherina? Se la metta senza fare perdere tempo, dobbiamo lavorare, questa non è la prima volta, lei deve rappresentare le istituzioni, come tutti noi”. La senatrice di Catanzaro prova a replicare, ricordando “come ieri in Commissione il ministro Brunetta ha parlato senza la mascherina”, discorso ribadito anche dal senatore Paragone, che cita l’intervento in Aula del ministro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Scintilleinal Senato, sul tema dellanon indossata. “Lei deve rispettare le regole, o deve allontanarsi dall’, le regole le deve conoscere”, dice la presidente del Senato, Elisabetta, rivolgendosi a Bianca Laura, senatrice del Cal: “Ha la? Se la mettafare perdere tempo, dobbiamo lavorare, questa non è la prima volta, lei deve rappresentare le istituzioni, come tutti noi”. La senatrice di Catanzaro prova a replicare, ricordando “come ieri in Commissione il ministro Brunetta ha parlatola”, discorso ribadito anche dal senatore Paragone, che cita l’intervento indel ministro ...

