Ucraina, la mossa di Putin, passaporti russi a chi vive nelle zone occupate. Kiev: «Mosca viola la nostra sovranità» (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'annuncio era già stato fatto a inizio maggio, quando le autorità russe che controllano Cherson dicevano: «Il prossimo passo sarà un offerta di passaporti russi per tutti. Penso che cominceremo ad emettere passaporti già quest'anno». I tempi però sono stati anticipati, visto che nelle ultime ore il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto che rende più semplice ottenere la cittadinanza russa per chi vive nelle regioni occupate attorno a Cherson e Zaporizhia. Il decreto, riporta l'agenzia stampa Ria Novosti, allarga anche a queste zone la validità di un documento del 2019 in cui veniva semplificato il processo con cui ottenere la cittadinanza russa per chi viveva nelle repubbliche ...

