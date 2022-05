Tra Marracash ed Elodie non è mai finita: “Il nostro rapporto esiste ancora” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tra Marracash ed Elodie non è mai finita. Il sospetto c’è sempre stato ma trova conferma nelle parole del rapper in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera. Marracash – stasera ospite a Le Iene – ha parlato anche del rapporto con la cantante con la quale ha condiviso una parte della propria vita. Una storia da non accantonare, quella tra lui ed Elodie Di Patrizi, destinata a trasformarsi ma a restare nel presente. L’amore forse non c’è più ma è rimasta una relazione che non ammette confini e non accetta etichette semplicistiche. Così, nel corso dell’intervista con Il Corriere della Sera, Marracash spiega che il rapporto tra lui ed Elodie esiste ma è difficile da spiegare a chi è abituato ad ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Traednon è mai. Il sospetto c’è sempre stato ma trova conferma nelle parole del rapper in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera.– stasera ospite a Le Iene – ha parlato anche delcon la cantante con la quale ha condiviso una parte della propria vita. Una storia da non accantonare, quella tra lui edDi Patrizi, destinata a trasformarsi ma a restare nel presente. L’amore forse non c’è più ma è rimasta una relazione che non ammette confini e non accetta etichette semplicistiche. Così, nel corso dell’intervista con Il Corriere della Sera,spiega che iltra lui edma è difficile da spiegare a chi è abituato ad ...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Italia1 #BelénRodriguez e #TeoMammucari conducono l'ultimo appuntamento stagionale de #LeIene.… - dueemme2 : RT @Sveva246: 'Forse non c'è buca che racchiuda il tuo dolore Forse non c'è fuga che conduca all'evasione Forse stavo bene tra i perdenti e… - hannettee_ : RT @Sveva246: 'Forse non c'è buca che racchiuda il tuo dolore Forse non c'è fuga che conduca all'evasione Forse stavo bene tra i perdenti e… - ValeTemps : RT @SkyTG24: Numeri da record, un percorso musicale dalla “Persona” alle persone, le origini siciliane, la differenza tra autore e cantauto… - deep_into404 : RT @Sveva246: 'Forse non c'è buca che racchiuda il tuo dolore Forse non c'è fuga che conduca all'evasione Forse stavo bene tra i perdenti e… -