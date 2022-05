Texas, strage alle elementari: 18enne apre il fuoco sugli alunni. Uccisi 19 bimbi e due maestre. Biden: «La lobby delle armi va fermata» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nuova strage in una scuola elementare negli Usa, a quasi dieci anni di distanza da quella che per prima violò l?innocenza dei bambini con una pioggia di piombo a Newtown in Connecticut.... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nuovain una scuola elementare negli Usa, a quasi dieci anni di distanza da quella che per prima violò l?innocenza dei bambini con una pioggia di piombo a Newtown in Connecticut....

Advertising

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - ilpost : La strage nella scuola elementare in Texas - BriffaPatricia : RT @OrnellaAlessan5: Una preghiera per 18 bambini e le 2 maestre morti nella strage della scuola in Texas R.I.P. ?? - Livia_s_tweet : RT @ilpost: Dallo scorso anno in Texas – dove ieri c'è stata una strage in una scuola elementare – è in vigore una legge che ha messo fine… -