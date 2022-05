Tari, primi dubbi in Commissione: “Penalizzate fasce deboli, alleggerite quelle agiate” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Piano Tari 2022 fa irruzione a palazzo Mosti. In attesa dell’appuntamento d’aula, già calendarizzato per martedì prossimo (inizio lavori ore 9.30), clima subito frizzante in Commissione Finanze dove questa mattina è stato dato il via all’esame della corposa documentazione. A sollevare dei dubbi sulle scelte compiute dall’amministrazione comunale è stato il capogruppo di ‘Città Aperta’ Angelo Miceli che ha richiesto l’audizione di dirigente e assessore alle Finanze. Meritevole di un approfondimento, per l’esponente dell’opposizione, è quanto illustrato dai prospetti riepilogativi che completano la relazione del Comune. Dagli stessi, infatti, si evincerebbe un sostanziale aumento rispetto al 2021 per alcuni tipologie di utenti (dai 40 ai 60 mq per circa il 14%) ed un sostanziale decremento per altre ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Piano2022 fa irruzione a palazzo Mosti. In attesa dell’appuntamento d’aula, già calendarizzato per martedì prossimo (inizio lavori ore 9.30), clima subito frizzante inFinanze dove questa mattina è stato dato il via all’esame della corposa documentazione. A sollevare deisulle scelte compiute dall’amministrazione comunale è stato il capogruppo di ‘Città Aperta’ Angelo Miceli che ha richiesto l’audizione di dirigente e assessore alle Finanze. Meritevole di un approfondimento, per l’esponente dell’opposizione, è quanto illustrato dai prospetti riepilogativi che completano la relazione del Comune. Dagli stessi, infatti, si evincerebbe un sostanziale aumento rispetto al 2021 per alcuni tipologie di utenti (dai 40 ai 60 mq per circa il 14%) ed un sostanziale decremento per altre ...

