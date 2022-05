Strage in una scuola del Texas: ragazzo ammazza 19 bambini a colpi di pistola e fucile (video) (Di mercoledì 25 maggio 2022) Strage in una scuola elementare in Texas: 19 bambini e due adulti sono stati uccisi. A compiere la Strage attorno alle 11.30 locali nella Robb Elementary School della cittadina di Uvalde è stato un 18enne, Salvador Rolando Ramos, ucciso dalla polizia. Il giovane, secondo i media Usa nato il 18 maggio 2004, era armato con una pistola e un fucile. “Ha sparato e ucciso in maniera terribile e incomprensibile studenti e un insegnante”, ha detto il governatore Greg Abbott. Secondo la ricostruzione della Abc, il 18enne – uno studente della locale high school – prima di entrare nella scuola elementare avrebbe sparato anche a sua nonna uccidendola. Una Strage che ricorda quella della Columbine High School. La Strage in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022)in unaelementare in: 19e due adulti sono stati uccisi. A compiere laattorno alle 11.30 locali nella Robb Elementary School della cittadina di Uvalde è stato un 18enne, Salvador Rolando Ramos, ucciso dalla polizia. Il giovane, secondo i media Usa nato il 18 maggio 2004, era armato con unae un. “Ha sparato e ucciso in maniera terribile e incomprensibile studenti e un insegnante”, ha detto il governatore Greg Abbott. Secondo la ricostruzione della Abc, il 18enne – uno studente della locale high school – prima di entrare nellaelementare avrebbe sparato anche a sua nonna uccidendola. Unache ricorda quella della Columbine High School. Lain ...

