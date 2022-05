Sparatoria Texas | negli Usa ci sono più armi che persone

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Il dato, clamoroso, si è consolidato nel tempo:Stati Uniti cipiùchein circolazione. Di fronte a un fatto come laalla Robb Elementary School di Uvalde, in, che ha causato la morte di almeno 19 bambini e due adulti, è da qui che deve partire qualsiasi analisi. Perché è evidente che ogni manifestazione di squilibrio, espressione di un disagio, di un problema personale o sociale, con un’arma a portata di mano diventa potenzialmente l’occasione per una strage. Già nel 2015, un’analisi del Washington Post basata sui dati riportati dal Congressional Research Service (1998-2009), dal manufacturing and import/export data (2010-2013) e dall’U.S. Census, risultava chiaro come il numero dellecivili (357 milioni) ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 15 i morti della sparatoria alla scuola elementare del Texas, di cui 14 studenti e un insegnante. Il killer è… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : Il senatore del Texas Roland Gutierrez ha detto che i ranger dello stato lo hanno informato che il bilancio della s… - tatianamenni : RT @gadlernertweet: Mi accuserete di antiamericanismo se avanzo il sospetto che il #Texas, con la sua folle libertà di girare armati e con… - Antonini1957 : RT @gadlernertweet: Mi accuserete di antiamericanismo se avanzo il sospetto che il #Texas, con la sua folle libertà di girare armati e con… -

Per Mahomes, cresciuto in, "tutto questo deve finire".Leggi anche Strage in, uccisi 19 bambini e due maestre. Biden: "La Lobby delle armi va fermata" Chi è Salvador Ramos, il killer dellain Texsas: prima della strage a Uvalde ha ...(Adnkronos) – Un ragazzo solitario, da bambino bullizzato a scuola per un problema di balbuzie, che negli anni era diventato sempre più violento. Così familiari ed amici descrivono Salvador Rolando Ra ...“Non parlerò di basket. Qualsiasi domanda sul basket non ha importanza. Da quanto sappiamo 19 bambini e 2 adulti sono stati uccisi a 400 miglia da qui.” Così inizia il duro discorso di Steve Kerr, ex ...