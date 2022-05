Schiaffo all'atleta, coach sospeso Petrucci: 'Non è una carezza' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, non vuole minimizzare quanto accaduto domenica a Rieti nella partita tra Roma e Roseto in serie B femminile E' stato sospeso dal tribunale federale, su ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Gianni, presidente della Federbasket, non vuole minimizzare quanto accaduto domenica a Rieti nella partita tra Roma e Roseto in serie B femminile E' statodal tribunale federale, su ...

