Sabatini: «La Salernitana è il mio più grande orgoglio. Cavani? Eccezionale, ma guadagna troppo» (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini. A gennaio, appena arrivato, disse a Danilo Iervolino: «Presidente, se mi compra i giocatori che le chiedo, ci salviamo». Gli chiedono da cosa nasceva questa fiducia. «Mi fido molto delle mie qualità e delle mie conoscenze. Quindi nasceva da un pizzico di arroganza. E poi, in una situazione del genere, dovevo trasmettere un messaggio di coraggio. E così è uscita quella frase. Solo raramente ho avuto dei dubbi. Sono stati bravi tutti e ricordo anche Stefano Colantuono che ha portato due punti preziosissimi contro Spezia e Genoa, senza i quali saremmo retrocessi». Ieri ha rinnovato il contratto. «Ho firmato per un altro anno: mi sento in debito con la città, che mi ha accolto con stima, che poi si è trasformata in amore. Questa è una piazza incredibile. Noi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il direttore sportivo della, Walter. A gennaio, appena arrivato, disse a Danilo Iervolino: «Presidente, se mi compra i giocatori che le chiedo, ci salviamo». Gli chiedono da cosa nasceva questa fiducia. «Mi fido molto delle mie qualità e delle mie conoscenze. Quindi nasceva da un pizzico di arroganza. E poi, in una situazione del genere, dovevo trasmettere un messaggio di coraggio. E così è uscita quella frase. Solo raramente ho avuto dei dubbi. Sono stati bravi tutti e ricordo anche Stefano Colantuono che ha portato due punti preziosissimi contro Spezia e Genoa, senza i quali saremmo retrocessi». Ieri ha rinnovato il contratto. «Ho firmato per un altro anno: mi sento in debito con la città, che mi ha accolto con stima, che poi si è trasformata in amore. Questa è una piazza incredibile. Noi ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialUSS1919, accordo raggiunto per il rinnovo del ds #Sabatini - napolista : #Sabatini: «La #Salernitana è il mio più grande orgoglio. #Cavani? Eccezionale, ma guadagna troppo» Alla Gazzetta:… - Pablo00152555 : RT @Gazzetta_it: Walter Sabatini: “La #Salernitana è il mio orgoglio. E ho già in testa la nuova squadra” - TMWSampdoria : Sabatini: 'Spero di trattenere Bonazzoli alla Salernitana' - TuttoASRoma : Sabatini: “Voglio dare un taglio all’episodio di Roma-Salernitana. Tiferò con tutto me stesso oggi” -