Quando le persone nere venivano rinchiuse negli zoo

Strappati dal loro paese, ingabbiati, maltrattati, sfruttati, esposti per il divertimento del pubblico pagante. Per chi ama gli animali, e impossibile non inorridire di fronte alle condizioni degli animali in cattività in molti zoo del mondo. Ma cosa pensereste se vi dicessero che a subire questo trattamento disumano per oltre un secolo sono state anche le persone nere, con la sola colpa di essere "esseri umani inferiori"? A ricordare uno dei periodi più bui della storia coloniale europea è esserenero, che in un post sul profilo Instagram ricorda la vergogna degli zoo umani, attivi dall'inizio del 1800 fino a circa 60 anni fa. Un post che abbiamo trovato sul nostro feed e a cui vorremmo fare da cassa di risonanza. Se gli studi decoloniali stanno iniziando a far luce sugli orrori del colonialismo, tra cui le infami esibizioni umane, infatti, ancora ...

