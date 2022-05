Napolitano operato, trasferito in terapia subintensiva (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo essere stato operato, il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano “ha lasciato la rianimazione ed è stato trasferito nel reparto di terapia subintensiva. Le sue condizioni sono discrete, compatibili con l’età”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giuseppe Maria Ettorre, del Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini e Inmi Spallanzani di Roma, capo dell’équipe che nei giorni scorsi ha operato Napolitano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Dopo essere stato, il presidente emerito della Repubblica Giorgio“ha lasciato la rianimazione ed è statonel reparto di. Le sue condizioni sono discrete, compatibili con l’età”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Giuseppe Maria Ettorre, del Dipartimento interaziendale dell’azienda San Camillo-Forlanini e Inmi Spallanzani di Roma, capo dell’équipe che nei giorni scorsi ha. L'articolo proviene da Italia Sera.

