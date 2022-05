“Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A”: i retroscena dell’incontro dell’Aia (Di mercoledì 25 maggio 2022) A distanza di pochi giorni dalla selezione di tre donne arbitro per i mondiali di Qatar 2022 – la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita – si pensa alla prima arbitro donna in Serie A: l’indiziata principale è Maria Sole Ferrieri Caputi, 32enne nata a Livorno. “La scelta sarà per merito e non un privilegio”, ha detto il presidente dell’Aia Alfredo Trentalange martedì, in occasione dell’incontro che si è tenuto a Coverciano per fare un bilancio sulla stagione conclusa. Per la prossima stagione, che inizia a metà agosto, Trentalange avrà probabilmente un arbitro donna nel mazzo. Ferrieri Caputi aveva già segnato una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) A distanza di pochi giorni dalla selezione di tre donne arbitro per i mondiali di Qatar 2022 – la francese Stephanie Frappart, la ruandese Salima Mukansanga e la giapponese Yoshimi Yamashita – si pensa allaarbitroinA: l’indiziata principale è, 32enne nata a Livorno. “La sceltaper merito e non un privilegio”, ha detto il presidenteAlfredo Trentalange martedì, in occasioneche si è tenuto a Coverciano per fare un bilancio sulla stagione conclusa. Per la prossima stagione, che inizia a metà agosto, Trentalange avrà probabilmente un arbitronel mazzo.aveva già segnato una ...

Advertising

Corriere : Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in serie A maschile la prossima stagione - repubblica : Maria Sole Ferrieri Caputi pronta a scrivere la storia: sarà la prima donna arbitro in serie A - fattoquotidiano : “Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A”: i retroscena dell’incontro dell’Aia - pin_klo : Maria Sole Ferrieri Caputi pronta a scrivere la storia: sarà la prima arbitra in serie A - lagoleada_it : La storia di #MariaSoleFerrieriCaputi, la prima donna ad arbitrare in #SerieA. Dopo l'esperienza in #CoppaItalia i… -