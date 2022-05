Manolas e l’addio al Napoli: “Chiedetelo a De Laurentiis” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiKostas Manolas, ex difensore del Napoli, attualmente all’Olympiacos, in un’intervista a La Repubblica, torna a parlare dei motivi che lo hanno portato ad essere ceduto dal Napoli: “Chiedetelo a De Laurentiis. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire. Ritorno in Grecia? L’ho voluto fortemente. Perché volevo sentirmi amato dai tifosi e dalla società, e sapevo che lì avrei trovato tutto questo”. Esclusione e rapporto con Spalletti: “A Napoli quest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché. Ho fatto un errore con la Juve, è vero. Ma non pensavo di meritare l’esclusione. Spalletti come allenatore non si discute, è tra i migliori che abbia conosciuto. Il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiKostas, ex difensore del, attualmente all’Olympiacos, in un’intervista a La Repubblica, torna a parlare dei motivi che lo hanno portato ad essere ceduto dal: “a De. Ci sono stati problemi col club che per rispetto dei miei compagni che sono ancora lì non voglio dire. Ritorno in Grecia? L’ho voluto fortemente. Perché volevo sentirmi amato dai tifosi e dalla società, e sapevo che lì avrei trovato tutto questo”. Esclusione e rapporto con Spalletti: “Aquest’anno ho vinto le prime quattro partite, poi sono stato messo da parte e non ho capito perché. Ho fatto un errore con la Juve, è vero. Ma non pensavo di meritare l’esclusione. Spalletti come allenatore non si discute, è tra i migliori che abbia conosciuto. Il ...

Advertising

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli, l'ex #Manolas al veleno: 'I motivi del mio addio a gennaio? Chiedeteli a #Delaurentiis'. 'Spalletti? Su Lu… - iNut : RT @Spazio_Napoli: Kostas #Manolas torna a parlare del suo addio al #Napoli in un modo non certo pacifico?? Nonostante i problemi, il greco… - Spazio_Napoli : Kostas #Manolas torna a parlare del suo addio al #Napoli in un modo non certo pacifico?? Nonostante i problemi, il… - SportRepubblica : RT @matteopinci: L’eroe di Roma-Barcellona, Kostas #Manolas ci ha raccontato quel gol “Ha cambiato l’immagine della @OfficialASRoma in Euro… - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, l'ex #Manolas al veleno: 'I motivi del mio addio a gennaio? Chiedeteli a #Delaurentiis'. 'Spalletti?… -