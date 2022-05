Maneskin a Cannes per il film su Elvis Presley: dal Red Carpet al party su Tik Tok, tutti gli appuntamenti (Di mercoledì 25 maggio 2022) Oggi è il giorno dei Maneskin a Cannes 2022. La band guidata da Damiano David è attesa al Festival per sfilare sul Red Carpet ma il motivo non ha quasi nulla a che fare con la musica. Il gruppo rock è atteso per la premiere mondiale del film Elvis di Baz Luhrmann, opera dedicata al talento di Elvis Presley. All’interno del film troveremo il “vero” Elvis, anticipa il trailer già diffuso. La prima ufficiale internazionale del film è attesa per il 25 maggio al Festival di Cannes 2022 e per l’occasione arrivano anche i Maneskin, direttamente dall’America. Il gruppo si trovava infatti Oltreoceano per altri impegni promozionali ed è atterrato nella giornata di lunedì 23 maggio a ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 maggio 2022) Oggi è il giorno dei2022. La band guidata da Damiano David è attesa al Festival per sfilare sul Redma il motivo non ha quasi nulla a che fare con la musica. Il gruppo rock è atteso per la premiere mondiale deldi Baz Luhrmann, opera dedicata al talento di. All’interno deltroveremo il “vero”, anticipa il trailer già diffuso. La prima ufficiale internazionale delè attesa per il 25 maggio al Festival di2022 e per l’occasione arrivano anche i, direttamente dall’America. Il gruppo si trovava infatti Oltreoceano per altri impegni promozionali ed è atterrato nella giornata di lunedì 23 maggio a ...

