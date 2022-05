Lovere | scontro auto-moto | un ferito soccorso con l’elicottero

(Di mercoledì 25 maggio 2022). Grave incidente a, in via Giorgio Paglia. Un’e unasi sono scontrate intorno alle 17: ad avere la peggio è stato un uomo di 60 anni. Immediati i soccorsi, sul posto un’medica e un’ambulanza ma viste le gravi condizioni delsi è alzato in volo anche l’elidel 118 che lo ha trasportato all’ospedale in codice rosso. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Il traffico ha subito rallentamenti e si sono formate lunghe code.

