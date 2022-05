Le multe ai non vaccinati contro Covid-19 stanno creando problemi soprattutto ai vaccinati (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sembra che le sanzioni inviate dall'Agenzia delle entrate abbiano colpito tantissime persone che in realtà sono in regola e ora rischiano di dovere pagare la multa solo perché c'è poco tempo per fare ricorso. Come provare a risolverli Leggi su wired (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sembra che le sanzioni inviate dall'Agenzia delle entrate abbiano colpito tantissime persone che in realtà sono in regola e ora rischiano di dovere pagare la multa solo perché c'è poco tempo per fare ricorso. Come provare a risolverli

Advertising

Giorgiolaporta : Dal lunedì qui in #Belgio non ci sarà più l’obbligo della mascherina sugli autobus. In Italia fino al 15 giugno con… - ItaliaStartUp_ : Le multe ai non vaccinati contro Covid-19 stanno creando problemi soprattutto ai vaccinati - d_spigolo : @valeria_visini @PFranver Se ha una malattia invalidante se la faccia riconoscere e il lavoro glielo trovano immedi… - PincoPalloD : @Cambiacasacca Se magari ?? Sei nella repubblica del Banane sei evasione fino c a che non dimostri il contrario. Bei… - NNs58172839 : @LegaSalvini Non voterò mai più Lega e Salvini Matteo dopo i voti (unanimi) ai decreti Speranza, Mario Draghi firma… -