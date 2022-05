“Le Iene” | Alberto Stasi torna a parlare del Delitto di Garlasco | le novità

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildiè un caso di omicidio avvenuto a, in provincia di Pavia, il mattino del 13 agosto 2007 ai danni di Chiara Poggi, impiegata ventiseienne, laureata in economia. Per la morte della ragazza è stato condanno a 16 anni di reclusione, ai tempi fidanzato della vittima. Ora,ha deciso diai microfoni de Lee di raccontare la sua versione dei fatti direttamente dal carcere milanese di Bollate dove sta scontando la pena. Una condanna arrivata dopo una lunga serie di processi. Vediamo insieme che cosa ha raccontato l’uomo ai microfoni del noto programma di Italia 1.è stato condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara ...