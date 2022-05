Jonathan Bailey ha indossato accidentalmente il suo tanga di Bridgerton in un pub: "Ero così traumatizzato" (Di mercoledì 25 maggio 2022) Jonathan Bailey ha indossato il suo tanga della seconda stagione di Bridgerton per recarsi in un pub: 'Mi sono reso conto che avevo ancora il perizoma, ero così traumatizzato'. Jonathan Bailey ha guidato la seconda stagione di Bridgerton nei panni di Lord Anthony e di recente ha rivelato che, sebbene abbia interpretato un rubacuori sullo schermo, non sempre un ruolo rispecchia la realtà: l'attore ha indossato per sbaglio il suo tanga della seconda stagione per recarsi in un pub dopo aver vissuto un'esperienza traumatizzante. "La vasca da bagno mi ha un po' imbarazzato. In realtà c'era una telecamera nell'acqua, proprio tra le mie gambe", ha rivelato Bailey durante ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)hail suodella seconda stagione diper recarsi in un pub: 'Mi sono reso conto che avevo ancora il perizoma, ero'.ha guidato la seconda stagione dinei panni di Lord Anthony e di recente ha rivelato che, sebbene abbia interpretato un rubacuori sullo schermo, non sempre un ruolo rispecchia la realtà: l'attore haper sbaglio il suodella seconda stagione per recarsi in un pub dopo aver vissuto un'esperienza traumatizzante. "La vasca da bagno mi ha un po' imbarazzato. In realtà c'era una telecamera nell'acqua, proprio tra le mie gambe", ha rivelatodurante ...

rebecammi : Johnny Depp? No, Jonathan Bailey È assurdo quanto ci assomigli, soprattutto nella seconda foto #Bridgerton - helloitzliz : Appena finita la seconda stagione di Bridgerton e vorrei dire che sono rimasta letteralmente tramortita dalla chimi… - bridgertonbot : RT @3cinematographe: Jonathan Bailey svela come vengono girate le scene di sesso in #Bridgerton e racconta di quella volta che si è dimenti… - 3cinematographe : Jonathan Bailey svela come vengono girate le scene di sesso in #Bridgerton e racconta di quella volta che si è dime… - annachiara234 : Margherita Mazzucco entra a far parte dell’agenzia ICM Partners, la stessa agenzia di Olivia Colman e Jonathan Ba… -