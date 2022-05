Isola dei famosi, Guendalina Tavassi torna sui social: cosa è successo dopo l'uscita dal programma (Di mercoledì 25 maggio 2022) Guendalina Tavassi è tornata a pubblicare una serie di Instagram Stories dopo aver lasciato l'Isola dei famosi in seguito al prolungamento del reality show. La showgirl ha rivelato alcuni dettagli su ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022)ta a pubblicare una serie di Instagram Storiesaver lasciato l'deiin seguito al prolungamento del reality show. La showgirl ha rivelato alcuni dettagli su ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tanti auguri Carmen, regina dei proverbi rivisitati e degli aforismi sbagliati ???? #Isola - infoitcultura : Soleil Sorge naufraga all’Isola dei Famosi 2022: sta arrivando in Honduras, ma per un tempo limitato - infoitcultura : Scoop! Soleil Sorge sarà una naufraga de l'Isola Dei Famosi « News e Anticipazioni Uomini e Donne - infoitcultura : Soleil Sorge e Vera Gemma naufraghe all'Isola dei Famosi 2022/ 'Sono già partite' - infoitcultura : L’Isola dei Famosi: Soleil Sorge è partita per l’Honduras -