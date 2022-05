Isola 2022, Alessandro Iannoni abbandona il gioco: «Mi dispiace ma devo tornare a studiare» (Di mercoledì 25 maggio 2022) . Durante la diretta di lunedì 23 maggio, i naufraghi hanno scelto se proseguire il loro viaggio fino alla finale del 27 giugno o se tornare in Italia. A sorpresa il figlio di Carmen Di Pietro sceglie di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 e di non proseguire il gioco fino alla finale del 27 giugno. Le motivazioni di Alessandro sono più che nobili, e in un mondo patinato come quello della tv, dove tutti sgomitano per un posto al sole, un ragazzo di 20 anni sceglie lo studio. «Ringrazio l’Isola per questa opportunità – spiega in diretta Alessandro – mi ero impegnato a mantenere la promessa di restare fino al 23 maggio, data in cui era stata stabilita la finale. Per motivi di studio, per l’Università mi è impossibile proseguire. Non è una scusa, ma è ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 25 maggio 2022) . Durante la diretta di lunedì 23 maggio, i naufraghi hanno scelto se proseguire il loro viaggio fino alla finale del 27 giugno o sein Italia. A sorpresa il figlio di Carmen Di Pietro sceglie dire l’dei Famosie di non proseguire ilfino alla finale del 27 giugno. Le motivazioni disono più che nobili, e in un mondo patinato come quello della tv, dove tutti sgomitano per un posto al sole, un ragazzo di 20 anni sceglie lo studio. «Ringrazio l’per questa opportunità – spiega in diretta– mi ero impegnato a mantenere la promessa di restare fino al 23 maggio, data in cui era stata stabilita la finale. Per motivi di studio, per l’Università mi è impossibile proseguire. Non è una scusa, ma è ...

