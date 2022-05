Incendi al Nord di Fiumicino, Severini-Sbraccia (Crescere Insieme): “Prima di predicare, si ripuliscano le aree verdi comunali” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Fiumicino – Aranova, Granaretto, Palidoro… da ben 10 giorni queste località al Nord di Fiumicino stanno facendo i conti con i primi Incendi che si verificano spesso durante la stagione estiva a causa del caldo, o come spesso accade, appiccati sia intenzionalmente, che accidentalmente. Ogni anno solleviamo il problema della pericolosità delle erbacce incolte, che prendono fuoco anche con una piccola scintilla e che minano la sicurezza del territorio e soprattutto dei cittadini, ma puntualmente la storia si ripete”. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme e Paolo Sbraccia, referente territoriale di Crescere Insieme. “E’ lodevole l’invito ai privati di mantenere pulite le ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 25 maggio 2022)– Aranova, Granaretto, Palidoro… da ben 10 giorni queste località aldistanno facendo i conti con i primiche si verificano spesso durante la stagione estiva a causa del caldo, o come spesso accade, appiccati sia intenzionalmente, che accidentalmente. Ogni anno solleviamo il problema della pericolosità delle erbacce incolte, che prendono fuoco anche con una piccola scintilla e che minano la sicurezza del territorio e soprattutto dei cittadini, ma puntualmente la storia si ripete”. Così, in una nota stampa, Roberto, capogruppo della lista civicae Paolo, referente territoriale di. “E’ lodevole l’invito ai privati di mantenere pulite le ...

