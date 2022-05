Fibromialgia | inaugurata la panchina viola in piazza don Tommaso Boscaino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiUn pomeriggio intenso di analisi e di contenuti medico-scientifici, nonché sociali e umani, quello che si è consumato domenica scorsa a Paupisi con l’inaugurazione dellaindon, la prima in provincia di Benevento e la seconda in Campania, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla, una patologia muscolo scheletrica dolorosa e invalidante che colpisce circa 2 milioni di persone in Italia. Al termine dell’inaugurazione si è tenuto un importante convegno con la partecipazione di illustri relatori come Maria Grazia Ferrucci, Reumatologa e Dirigente UOC Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento che ha incentrato il suo intervento su cosa è lae come prenderla in ...