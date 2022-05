Advertising

corriereadriatico.it

PESARO -la bonifica dell' ex. Si smaltisce l' amianto trovato nel sottosuolo ma non mancheranno i disagi per i residenti che nel corso dei lavori dovranno eseguire alcune accortezze: tenere chiuse ...COME FUNZIONA Una volta sottoposto al pretrattamento - spieganoe Asja in una nota stampa - , ... Unadel digestato, invece, viene reimmessa in testa al digestore, in modo da inoculare al suo ... Ex Amga, parte la bonifica dall'amianto: «Non stendete i panni e tenete chiuse porte e finestre» Oggi, domani e lunedì i lavori. Raccomandazioni: tenere le finestre chiuse e non stendere i panni. Gli abitanti della zona lamentano però la scarsa pubblicità data all’operazione sull’area ...PESARO - Parte la bonifica dell’ex Amga. Si smaltisce l’amianto trovato nel sottosuolo ma non mancheranno i disagi per i residenti che nel corso dei lavori dovranno eseguire ...