Ecobonus auto 2022: domande per l’incentivo al via. Come richiederlo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Al via le domande per l’Ecobonus auto 2022, per risollevare un mercato in forte crisi. A contribuire al calo delle vendite non solo i due anni di pandemia, ma anche la crisi dei microchip che ha rallentato la produzione e recentemente la crisi ucraina che ha portato a una difficoltà nel reperimento delle materie prime. Per dare respiro al mercato dell’auto e soprattutto per spingere verso la transizione ecologica, il Governo ha previsto gli incentivi anche nel 2022. L’articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, uno dei decreti emanati dal Governo contro l’aumento dei prezzi dell’energia e per rilanciare le energie rinnovabili e le politiche industriali in tema green, prevede l’istituzione di un nuovo Fondo automotive da oltre 8 miliardi di euro ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Al via leper l’, per risollevare un mercato in forte crisi. A contribuire al calo delle vendite non solo i due anni di pandemia, ma anche la crisi dei microchip che ha rallentato la produzione e recentemente la crisi ucraina che ha portato a una difficoltà nel reperimento delle materie prime. Per dare respiro al mercato dell’e soprattutto per spingere verso la transizione ecologica, il Governo ha previsto gli incentivi anche nel. L’articolo 22 del decreto-legge 1 marzo, n. 17, uno dei decreti emanati dal Governo contro l’aumento dei prezzi dell’energia e per rilanciare le energie rinnovabili e le politiche industriali in tema green, prevede l’istituzione di un nuovo Fondomotive da oltre 8 miliardi di euro ...

