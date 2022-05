Dune 2 | Austin Butler conferma il suo ruolo nel sequel

(Di mercoledì 25 maggio 2022) L'attore, in una recente intervista, hato ilche interpreterà in2, ildiretto da Denis Villeneuve. Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane,hato il suo coinvolgimento in2, il secondo film diretto da Denis Villeneuve tratto dall'opera di Frank L. Herbert. L'attore ha infatti parlato del suodurante una recente intervista rilasciata a The New York Times., attualmente impegnato nella promozione di Elvis, ha infatti svelato che interpreterà Feyd-Rautha nella seconda parte dell'adattamento di: Part Two. Tra le pagine il personaggio è il figlio ...

Advertising

badtasteit : Dune: capitolo due, #AustinButler conferma il suo coinvolgimento nel ruolo di Feyd-Rautha -

Fortementein.com

Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane,Butler ha confermato il suo coinvolgimento in2 , il secondo film diretto da Denis Villeneuve tratto dall'opera di Frank L. Herbert. L'attore ha infatti parlato del suo ruolo durante una ...L'attore diButler ha iniziato ad allenarsi con i coltelli per il suo ruolo di Feyd - Rautha nell'epopea fantascientifica. La visione di Denis Villeneuve didi Frank Herbert sarà ... Dune 2: l’attore Austin Butler ha iniziato l’addestramento al combattimento per il ruolo del ca... Dopo varie indiscrezioni, Austin Butler ha confermato che sarà Feyd-Rautha in Dune 2: l'attore sarà uno dei villain del secondo capitolo ...L'attore Austin Butler, in una recente intervista, ha confermato il ruolo che interpreterà in Dune 2, il sequel diretto da Denis Villeneuve. Dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, Austin ...