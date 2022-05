Dia, le parole di Draghi non siano retorica compiacenza: servono scelte coraggiose (Di mercoledì 25 maggio 2022) Perché le parole di Draghi non siano retorica compiacenza, servono scelte urgenti e coraggiose, altrimenti avranno avuto ragione quei magistrati che stanno lanciando allarmi che paiono inascoltati. Penso alle parole dure di Nicola Gratteri, pronunciate l’altra sera al Maurizio Costanzo Show: “Draghi ne capisce di finanza, non di sicurezza e giustizia”. Penso a quelle del presidente dell’ANM Santalucia, che hanno fatto da sottofondo allo sciopero della magistratura contro la riforma Cartabia, del 16 maggio. Penso alle difficoltà che si vivono in molti Tribunali nel coprire gli organici previsti dalla legge, anche in posizioni molto delicate tipo le distrettuali antimafia, come ancora recentemente ha denunciato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Perché ledinonurgenti e, altrimenti avranno avuto ragione quei magistrati che stanno lanciando allarmi che paiono inascoltati. Penso alledure di Nicola Gratteri, pronunciate l’altra sera al Maurizio Costanzo Show: “ne capisce di finanza, non di sicurezza e giustizia”. Penso a quelle del presidente dell’ANM Santalucia, che hanno fatto da sottofondo allo sciopero della magistratura contro la riforma Cartabia, del 16 maggio. Penso alle difficoltà che si vivono in molti Tribunali nel coprire gli organici previsti dalla legge, anche in posizioni molto delicate tipo le distrettuali antimafia, come ancora recentemente ha denunciato la ...

