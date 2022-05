De Laurentiis: «Il calcio inglese ha fatto fuori gli hooligans, avete visto che è successo a La Spezia?» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è ospite del Forum organizzato da Il Mattino insieme al patron della Salernitana, Danilo Iervolino e all’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. «Questi signori che gestiscono il calcio italiano non hanno mai frequentato o gestito le squadre di calcio. Non possono nemmeno immaginare e capire cosa si affronta. Gravina ci ha provato col Castel di Sangro e ha fallito. Abbiamo visto che fine ha fatto Blatter e Platini. La Uefa condiziona troppo il movimento calcistico in Europa. I politici italiani, ministri dello Sport o sottosegretari hanno combinato soltanto disastri in Italia negli ultimi anni. Ora però abbiamo la Vezzali che ci sta dando una mano. Oggi per fortuna abbiamo Casini dopo 4 anni di presidenti che non hanno fatto ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è ospite del Forum organizzato da Il Mattino insieme al patron della Salernitana, Danilo Iervolino e all’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. «Questi signori che gestiscono ilitaliano non hanno mai frequentato o gestito le squadre di. Non possono nemmeno immaginare e capire cosa si affronta. Gravina ci ha provato col Castel di Sangro e ha fallito. Abbiamoche fine haBlatter e Platini. La Uefa condiziona troppo il movimento calcistico in Europa. I politici italiani, ministri dello Sport o sottosegretari hanno combinato soltanto disastri in Italia negli ultimi anni. Ora però abbiamo la Vezzali che ci sta dando una mano. Oggi per fortuna abbiamo Casini dopo 4 anni di presidenti che non hanno...

Advertising

Gazzetta_it : Marotta: 'In Italia nessuno individua i talenti'. De Laurentiis: 'Il calcio va cambiato tutto' - mvcalcio : RT @napolista: #DeLaurentiis: «Chi gestisce il calcio non sa come si fa. Gravina in questi anni non ha fatto nulla» Al Forum de Il Mattino… - napolista : #DeLaurentiis: «Chi gestisce il calcio non sa come si fa. Gravina in questi anni non ha fatto nulla» Al Forum de I… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale De Laurentiis: “Avevo messo 70 milioni per fare lo stadio,… - sportface2016 : #DeLaurentiis spara a zero su #Gravina: “In tre anni e mezzo non ha fatto niente” -