Dargen D’Amico è il nuovo protagonista a X Factor 2022: sarà giudice con Fedez e Ambra (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dargen D’Amico è uno dei nuovi giudici di “X Factor 2022”. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale. Dargen D’Amico è il terzo giudice confermato al tavolo di X Factor, dopo i già annunciati Fedez e Ambra Angiolini. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle sarà, a partire da settembre, su Sky e in streaming su Now. Il percorso di Dargen D’Amico fino a X Factor Nel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano, Musica senza musicisti (del 2006) e Di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022)è uno dei nuovi giudici di “X”. È considerato uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale italiana contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale.è il terzoconfermato al tavolo di X, dopo i già annunciatiAngiolini. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle, a partire da settembre, su Sky e in streaming su Now. Il percorso difino a XNel suo percorso si contano dieci album, tra cui due episodi che hanno cambiato la storia dell’hip-hop italiano, Musica senza musicisti (del 2006) e Di ...

