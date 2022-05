Costringe la compagna a tatuarsi il suo nome sul volto | condannato

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo una lunga serie di abusi, aveva costretto l’ex a farsi tatuare il suo, “Andrea”, sopra l’arcata sopraccigliare destra. Un segno permanente sulla pelle a voler dimostrare di possedere la donna davanti al mondo intero. L’11 maggio 2022 è arrivata la sentenza in terzo grado di giudizio che haAndrea Lombardi a sei anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Vi raccomandiamo... Leo Gassman soccorre una turista vittima di stupro: "Denunciate, non siete soli" "Insieme possiamo fare la differenza": il cantautore 24enne dopo aver aiutato una trentenne americana vittima di violenze nella notte di sabato 7 m... Il ...