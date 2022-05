CORSPORT – Il Napoli ha bloccato Sirigu. In attacco spunta un calciatore dell’Udinese (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il Napoli ha bloccato Sirigu, il portiere arriverebbe a paramento zero. per l’attacco spunta Beto dell’Udinese. l Napoli avrebbe bloccato Salvatore Sirigu. L’ esperto portiere che nella scorsa stagione ha difeso i pali del Genoa arriverebbe in Campania a Parametro zero. Il club di De Laurentiis sta muovendosi sul mercato per cercare di chiudere quanti più colpi possibili prima del ritiro a luglio. Ieri è arrivato Olivera dal Getafe per le visite mediche , ora si prova a lavorare sui rinnovi. Spinosa è la questione relativa ai portieri. David Ospina nonostante il veto di Luciano Spalletti sembra destinato all’addio. Alex Meret ha il contratto in scadenza nel 2023. Il portiere friulano vuole garanzie precise in merito a un suo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilha, il portiere arriverebbe a paramento zero. per l’Beto. lavrebbeSalvatore. L’ esperto portiere che nella scorsa stagione ha difeso i pali del Genoa arriverebbe in Campania a Parametro zero. Il club di De Laurentiis sta muovendosi sul mercato per cercare di chiudere quanti più colpi possibili prima del ritiro a luglio. Ieri è arrivato Olivera dal Getafe per le visite mediche , ora si prova a lavorare sui rinnovi. Spinosa è la questione relativa ai portieri. David Ospina nonostante il veto di Luciano Spalletti sembra destinato all’addio. Alex Meret ha il contratto in scadenza nel 2023. Il portiere friulano vuole garanzie precise in merito a un suo ...

