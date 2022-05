Condannato un vigile del fuoco: avrebbe rubato il cellulare di un 19enne morto in un incidente (Di mercoledì 25 maggio 2022) La storia risale al 2013 , come scrive il Corriere della Sera . Luca Violo, 19 anni , perse la vita ad agosto, nella notte tra 27 e il 28, a causa di un incidente stradale , lungo la via Appia all'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) La storia risale al 2013 , come scrive il Corriere della Sera . Luca Violo, 19 anni , perse la vita ad agosto, nella notte tra 27 e il 28, a causa di unstradale , lungo la via Appia all'...

